Tragédia na Música: Laudo Revela Causa da Morte do Cantor Nahim

Cantor Nahim morreu por intoxicação por cocaína e traumatismo, aponta laudo Caroline de Souza Machado

O cantor Nahim foi encontrado morto dentro de casa, no dia 13 de junho deste ano. Conforme o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra (SP), a causa da morte do artista foi intoxicação por cocaína e traumatismo craniano.

