Tragédia na música: Liam Payne é encontrado sem vida na Argentina

Liam Payne, ex-One Direction, é encontrado morto na Argentina

Liam Payne, ex-membro do One Direction, foi encontrado morto nesta quarta-feira (16), em um hotel em Buenos Aires, na Argentina. A princípio, ele teria morrido decorrente de uma queda do terceiro andar do hotel Casa Sur, onde estava hospedado.

