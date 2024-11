Tragédia na música: Liam Payne e o impacto das drogas O cantor Liam Payne morreu aos 31 anos na última quarta-feira (16), na Argentina, após cair do terceiro andar de […] O post Liam Payne... Ric|Do R7 19/10/2024 - 13h47 (Atualizado em 19/10/2024 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Liam Payne estava sob efeito de “cristal” antes de morrer, diz polícia

O cantor Liam Payne morreu aos 31 anos na última quarta-feira (16), na Argentina, após cair do terceiro andar de um hotel, conforme as autoridades, o artista estava sob a influência de metanfetamina, uma droga conhecida como “Cristal” no momento de sua morte.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Liam Payne estava sob efeito de “cristal” antes de morrer, diz polícia

• Veja o que se sabe sobre passageiro morto por roda de caminhão no Balanço Geral

• Adolescente de 14 anos morre após partida de basquete em escola de SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.