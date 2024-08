Tragédia na PR-151: Amigos Servidores Públicos Perdem a Vida em Acidente As três pessoas que morreram em um grave acidente de trânsito no último sábado (3), na PR-151, em Castro,... Ric|Do R7 05/08/2024 - 12h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 12h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Servidores públicos que morreram na PR-151 eram amigos: “Muito queridos”

As três pessoas que morreram em um grave acidente de trânsito no último sábado (3), na PR-151, em Castro, nos Campos Gerais do Paraná, foram identificadas como servidores públicos do município de Ipiranga, na região sudeste paranaense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Bate Pronto fala sobre os resultados do fim de semana

• Servidores públicos que morreram na PR-151 eram amigos: “Muito queridos”

• Nova testemunha pode ajudar na solução do caso Ísis: veja no Balanço Geral