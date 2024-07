Tragédia na PR-151: Família sofre acidente com caminhão e criança de 3 anos morre

‌



Família sofre acidente com caminhão e criança de 3 anos morre, na PR-151

Uma família, que viajava em um caminhão pela PR-151, sofreu um grave acidente que resultou na morte de uma criança de 3 anos, nesta quarta-feira (10). O veículo com dois adultos e duas crianças seguia sentido Sengés, nos Campos Gerais do Paraná, quando tombou na altura do km 195. Na sequência, outro caminhão e outro carro colidiram com o veículo tombado.

