Tragédia na PR-180: Carretas Colidem e Incêndio Devasta Local Duas carretas se envolveram em um acidente grave na tarde desta quarta-feira (31), na PR-180 perto de Goioerê... Ric|Do R7 31/07/2024 - 20h13 (Atualizado em 31/07/2024 - 20h13 )



Carretas batem de frente e pegam fogo no meio da PR-180; veja vídeo

Duas carretas se envolveram em um acidente grave na tarde desta quarta-feira (31), na PR-180 perto de Goioerê, no Noroeste do estado. Com o impacto, os dois veículos acabaram pegando fogo.

