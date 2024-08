Tragédia na PR-317: Jovem Perde a Vida em Acidente com Caminhão Foi identificado o jovem que morreu em um acidente no trecho em obras da PR-317, em Maringá, norte do Paraná... Ric|Do R7 08/08/2024 - 15h16 (Atualizado em 08/08/2024 - 15h16 ) ‌



Jovem motociclista morre após bater de frente com caminhão na PR-317

Foi identificado o jovem que morreu em um acidente no trecho em obras da PR-317, em Maringá, norte do Paraná, no início da tarde de quarta-feira (7). Renan Augusto de Oliveira Albuquerque Souza, de 29 anos, morreu depois de bater de frente com sua moto em um caminhão.

