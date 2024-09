Tragédia na PR-323: acidente fatal envolve adolescentes Duas adolescentes, de 16 e 17 anos, morreram em um grave acidente na PR-323, entre Umuarama e Cruzeiro do Oeste, […] O post Amigas... Ric|Do R7 03/09/2024 - 10h01 (Atualizado em 03/09/2024 - 10h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Amigas adolescentes morrem após jovem sem carteira capotar Monza na PR-323

Duas adolescentes, de 16 e 17 anos, morreram em um grave acidente na PR-323, entre Umuarama e Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná. As garotas estavam em um GM Monza, acompanhadas de um jovem, de 23 anos, e de uma amiga de 13. O rapaz perdeu o controle da direção na madrugada do último domingo (1º) e só parou após capotar várias vezes no canteiro da rodovia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Amigas adolescentes morrem após jovem sem carteira capotar Monza na PR-323

• Armas recuperadas: arsenal pode ser de um clube de tiros

• Motorista perde controle, bate em árvore e acidente deixa duas pessoas mortas