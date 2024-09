Tragédia na PR-340: pai e filho perdem a vida em acidente de moto O pai e filho que morreram no acidente foram identificados como Valdiney Marcondes, de 38 anos, e Adrian Marcondes, de 10 anos. O post... Ric|Do R7 12/09/2024 - 11h41 (Atualizado em 12/09/2024 - 11h41 ) ‌



Pai e filho morrem em acidente de moto na PR-340, em Castro

Na manhã da última quarta-feira (11), um pai e filho morreram em um acidente de uma motocicleta com um caminhão na PR-340, em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. As vítimas foram identificadas como Valdiney Marcondes, de 38 anos, e Adrian Marcondes, de 10 anos.

