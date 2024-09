Tragédia na PR-444: Carro em chamas deixa duas vítimas fatais Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado na madrugada desta terça-feira (10), na PR-444, em Mandaguari, no Norte do […]... Ric|Do R7 10/09/2024 - 14h41 (Atualizado em 10/09/2024 - 14h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Duas pessoas morrem após carro pegar fogo em batida com ônibus na PR-444

Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado na madrugada desta terça-feira (10), na PR-444, em Mandaguari, no Norte do Paraná. O veículo das vítimas pegou fogo após uma batida envolvendo outro carro e um ônibus no km 27 da rodovia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Duas pessoas morrem após carro pegar fogo em batida com ônibus na PR-444

• Belo está namorando? Veja os detalhes na Hora da Venenosa

• Gaeco desmonta esquema de falsificação que beneficiava presos no Paraná