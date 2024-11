Tragédia na PR-466: jovem perde a vida em acidente de carro Um jovem de 28 anos morreu após capotar o carro na PR-466, em Manoel Ribas, na região central do Paraná, no domingo (13) à noite. De... Ric|Do R7 14/10/2024 - 13h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem motorista morre após carro capotar na PR-466

Um jovem de 28 anos morreu após capotar o carro na PR-466, em Manoel Ribas, na região central do Paraná, no domingo (13) à noite. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná, o acidente ocorreu um pouco antes da meia-noite, no km 146 da rodovia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Quem era Fabiana Gâmbaro, agrônoma que morreu em acidente no PR

• Jovem é morta a tiros e viatura da PM sofre acidente ao tentar prender suspeitos

• Jovem motorista morre após carro capotar na PR-466



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.