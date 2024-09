Tragédia na PR-538: pai relata acidente que ejetou filho de caminhonete O trágico acidente que tirou a vida do pequeno José Joaquim de Oliveira, de 7 anos, na PR-538, em Londrina, […] O post Pai de criança... Ric|Do R7 02/09/2024 - 10h40 (Atualizado em 02/09/2024 - 10h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pai de criança ejetada de caminhonete conta que foi fechado na PR-538

O trágico acidente que tirou a vida do pequeno José Joaquim de Oliveira, de 7 anos, na PR-538, em Londrina, pode ter sido causado por um motorista infrator. Conforme relato do pai da criança que morreu, a família seguia em uma caminhonete Ford F-350, no trecho entre o distrito de São Luiz e Guraravera. O acidente aconteceu na noite deste sábado (31).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• E na reta final do inverno: tira casaco!

• Pai de criança ejetada de caminhonete conta que foi fechado na PR-538

• Semana começa com calor, mas há previsão de chuva e ‘frio’ em Curitiba