Tragédia na Represa: Jovens Feridos em Acidente de Jet Ski Uma colisão de um jet ski feriu gravemente dois jovens, na Represa do Capivari, em Campina Grande do Sul,... Ric|Do R7 04/08/2024 - 16h26 (Atualizado em 04/08/2024 - 16h26 ) ‌



Acidente em represa próxima à Curitiba deixa jovens gravemente feridos; vídeo

Uma colisão de um jet ski feriu gravemente dois jovens, na Represa do Capivari, em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba, no início da tarde deste domingo. Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas, de 19 e 23 anos sofreram fraturas expostas nas pernas.

