Tragédia na trilha: Jovem é atacada por animal e morre na frente do namorado

Jovem morre na frente do namorado após ser atacada por animal em trilha Caroline de Souza Machado

Uma jovem, de 19 anos, morreu na terça-feira (9), após ser atacado por um urso enquanto estava caminhando nas montanhas de Bucegi, na Romênia. Conforme os relatos, no momento do ataque Maria Diana Cazacu estava acompanhada do namorado.

