Tragédia nas BRs do Paraná: 278 vidas perdidas em 2024, alerta PRF Os acidentes nas BRs do Paraná já causaram a morte de 278 pessoas em 2024, os dados foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal...

Acidentes nas BRs do Paraná: 278 pessoas morreram em 2024, diz PRF Caroline de Souza Machado

Os acidentes nas BRs do Paraná já causaram a morte de 278 pessoas em 2024, os dados foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme a PRF, foi registrado um aumento de 6,5% de mortes em acidentes de trânsitos nas rodovias paranaenses, no primeiro semestre deste ano. De acordo com a corporação, grande parte dos acidentes foram colisões frontais, causadas pelas ultrapassagens proibidas e pelo excesso de velocidade.

