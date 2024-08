Tragédia nas Estradas: Acidente Fatal em Curitiba Uma câmera de segurança registrou o momento exato do acidente entre um carro e caminhão que terminou com... Ric|Do R7 17/08/2024 - 14h26 (Atualizado em 17/08/2024 - 14h26 ) ‌



Vídeo mostra acidente entre carro e caminhão que terminou com 3 mortes no PR

Uma câmera de segurança registrou o momento exato do acidente entre um carro e caminhão que terminou com três mortes e duas pessoas em estado grave, na Estrada do Ganchinho, em Curitiba.

