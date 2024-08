Tragédia nas Estradas: Colisão Fatal em Curitiba Um acidente entre carro e caminhão terminou com 3 mortos na manhã deste sábado (17), na estrada do Ganchinho... Ric|Do R7 17/08/2024 - 09h46 (Atualizado em 17/08/2024 - 09h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Grave acidente entre carro e caminhão termina com 3 mortes em Curitiba

Um acidente entre carro e caminhão terminou com 3 mortos na manhã deste sábado (17), na estrada do Ganchinho, em frente ao centro de treinamento do Athletico Paranaense. Ao todo, segundo o Corpo de Bombeiros, 5 pessoas ficaram feridas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Grave acidente entre carro e caminhão termina com 3 mortes em Curitiba

• Motorista é suspeito de provocar acidente embriagado e fugir, em Curitiba

• A Fazenda: relembre atletas e ex-jogadores de futebol que participaram do reality