Tragédia nas estradas do Paraná: homem perde a vida em colisão Um acidente envolvendo um caminhão e um carro na PR-364, em Inácio Martins, resultou na morte de um homem, de 45 anos. O post Homem... Ric|Do R7 31/08/2024 - 14h50 (Atualizado em 31/08/2024 - 14h50 ) ‌



Homem morre após acidente entre carro e caminhão no Paraná

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro na PR-364, em Inácio Martins, nos Campos Gerais do Paraná, resultou na morte de um homem, de 45 anos, na tarde da última sexta-feira (30). A vítima, que dirigia uma Chevrolet Spin, morreu no local. O motorista do caminhão, um Iveco com placas de Prudentópolis, não sofreu ferimentos graves.

