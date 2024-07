Tragédia nas Estradas: Jovem Perde a Vida em Acidente Causado por Motorista Embriagado Um jovem, de 20 anos, morreu após capotar com o carro na madrugada deste sábado (27), em Palmital, no interior... Ric|Do R7 27/07/2024 - 11h22 (Atualizado em 27/07/2024 - 11h22 ) ‌



Jovem morre em capotamento provocado por motorista bêbado no PR

Um jovem, de 20 anos, morreu após capotar com o carro na madrugada deste sábado (27), em Palmital, no interior do Paraná. Ele era passageiro de um Volkswagen Gol que se envolveu no acidente no quilômetro 49 da PR-456. Outro passageiro ficou ferido.

