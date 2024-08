Tragédia nas Estradas: Motoboy Perde a Vida em Acidente Horrendo Um jovem motoboy morreu e outro ficou gravemente ferido em um grave acidente registrado na madrugada deste... Ric|Do R7 03/08/2024 - 09h56 (Atualizado em 03/08/2024 - 09h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Motoboy morre e outro fica gravemente ferido em acidente com motos e carros

Um jovem motoboy morreu e outro ficou gravemente ferido em um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (3), em Santa Izabel do Oeste, no oeste do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Motoboy morre e outro fica gravemente ferido em acidente com motos e carros

• Vendaval de 60 km/h atinge o Paraná e traz risco de queda de árvores; veja onde

• Namorada e cunhado são suspeitos de matar homem e esconder pistas com tinta