Tragédia nas ruas de Curitiba: motorista morre após colisão com caminhão-tanque Um motorista morreu após invadir a contramão e bater contra um caminhão-tanque na madrugada desta segunda-feira (22), no bairro Alto... Ric|Do R7 22/07/2024 - 08h53 (Atualizado em 22/07/2024 - 08h53 ) ‌



Motorista morre após invadir contramão e bater contra caminhão-tanque no PR

Um motorista morreu após invadir a contramão e bater contra um caminhão-tanque na madrugada desta segunda-feira (22), no bairro Alto da XV, na região central de Curitiba. O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Reinaldino Schaffenberg de Quadros e José de Alencar.

