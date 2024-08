Tragédia nas Ruas: Mãe Alerta Crianças sobre Perigos das Bicicletas A moradora do bairro Cajuru, Aline da Silva, contou que pediu para o filho não pegar a bicicleta motorizada... Ric|Do R7 23/08/2024 - 10h01 (Atualizado em 23/08/2024 - 10h01 ) ‌



Mãe de menino vítima de acidente pediu para crianças não pegarem bicicleta

A moradora do bairro Cajuru, Aline da Silva, contou que pediu para o filho não pegar a bicicleta motorizada nesta quinta-feira (23). O adolescente, de 14 anos, e o amigo, de 9, saíram com a bike pelas ruas da região, porém, em uma descida, se assustaram com um ônibus articulado e sofreram a queda.

