Tragédia no aeroporto: Mecânico morre após ser sugado por motor de avião durante reparo Um mecânico morreu após ser sugado pelo motor de um avião enquanto realizava reparos na aeronave. O caso foi registrado no dia 3...

Mecânico morre após ser sugado por motor de avião durante reparo Caroline de Souza Machado

Um mecânico morreu após ser sugado pelo motor de um avião enquanto realizava reparos na aeronave. O caso foi registrado no dia 3 de julho no aeroporto Chabahar Konarak, localizado no sul do Irã. Conforme informações, o mecânico identificado como Abolfazl Amiri estava realizando a manutenção de rotina no Boeing 737-500 quando o acidente ocorreu.

