Tragédia no Ar: A História de Daniela Schulz Uma das 61 vítimas da queda de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, foi a influenciadora digital e... Ric|Do R7 09/08/2024 - 22h16 (Atualizado em 09/08/2024 - 22h16 )



Quem era Daniela Schulz, influencer que gravou vídeo antes do acidente de avião

Uma das 61 vítimas da queda de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, foi a influenciadora digital e fisiculturista Daniela Schulz. Natural de Ubiratã, no Centro Ocidental do Paraná, ela e o marido Hiales Fodra embarcaram no voo em Cascavel com destino a Guarulhos.

