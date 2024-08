Tragédia no Ar: Aniversário de Vítima da Queda de Avião se Aproxima Hiales Carpine Fodra, comemoraria o aniversário de 34 anos na próxima sexta-feira (16). A vítima morreu nesta... Ric|Do R7 09/08/2024 - 20h26 (Atualizado em 09/08/2024 - 20h26 ) ‌



Vítima da queda de avião faria aniversário na próxima semana

Hiales Carpine Fodra, comemoraria o aniversário de 34 anos na próxima sexta-feira (16). A vítima morreu nesta sexta (9) durante a queda de um avião que saiu de Cascavel, no oeste do Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo.

