Tragédia no Ar: Casal Sepultado Após Queda de Avião

Casal vítima de queda de avião é sepultado no Paraná

O casal que morava no interior do Paraná, em Ubiratã, e morreu na queda de avião em Vinhedo (SP) na última sexta-feira (9), será sepultado nesta terça (13) em Moreira Sales, no centro-oeste do estado.

