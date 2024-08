Tragédia no Ar: Professor Sepultado Após Queda de Avião O professor de Educação Física da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Edilson Hobold, de... Ric|Do R7 15/08/2024 - 20h46 (Atualizado em 15/08/2024 - 20h46 ) ‌



Professor que morreu na queda de avião em Vinhedo é sepultado no Paraná

O professor de Educação Física da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Edilson Hobold, de 52 anos, foi sepultado no fim da tarde desta quinta-feira (15), em Medianeira, no Oeste do Paraná.

