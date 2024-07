Tragédia no bairro Uberaba: idoso e cachorro morrem em incêndio Um idoso, de aproximadamente 70 anos, morreu em um incêndio na casa onde morava sozinho, no bairro Uberaba, em Curitiba. A tragédia... Ric|Do R7 19/07/2024 - 09h13 (Atualizado em 19/07/2024 - 09h13 ) ‌



Idoso e cachorro de estimação morrem em incêndio em casa no bairro Uberaba

Um idoso, de aproximadamente 70 anos, morreu em um incêndio na casa onde morava sozinho, no bairro Uberaba, em Curitiba. A tragédia aconteceu na manhã desta sexta-feira (19) na Rua Luiz Antonio de Andrade Vieira. Além do morador, um cachorro de estimação foi encontrado sem vida no imóvel.

