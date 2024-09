Tragédia no campo: agricultor é detido por homicídio brutal Um agricultor de 50 anos foi preso em flagrante após matar a pauladas a própria esposa, de 41 anos, em Quedas do Iguaçu, no oeste do... Ric|Do R7 09/09/2024 - 18h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 18h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Agricultor é preso suspeito de matar esposa a pauladas no Paraná

Um agricultor de 50 anos foi preso em flagrante após matar a pauladas a própria esposa, de 41 anos, em Quedas do Iguaçu, no oeste do Paraná, na última sexta-feira (6). Segundo o delegado da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Emanuel Almeida, o motivo do crime seria porque o homem descobriu um suposto relacionamento extraconjugal da vítima.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Agricultor é preso suspeito de matar esposa a pauladas no Paraná

• Como alcançar seu peso ideal com estilo

• Melhore sua mente e desperte seu potencial