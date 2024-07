Tragédia no Canadá: Médica paranaense é encontrada morta A médica paranaense Liz Marcato, de 34 anos, morreu na última quarta-feira (17), na cidade de Toronto, no Canadá onde morava com... Ric|Do R7 20/07/2024 - 13h53 (Atualizado em 20/07/2024 - 13h53 ) ‌



Médica paranaense é encontrada morta no Canadá; o que se sabe

A médica paranaense Liz Marcato, de 34 anos, morreu na última quarta-feira (17), na cidade de Toronto, no Canadá onde morava com o marido. A jovem era natural de Apucarana, na região Norte do Paraná e atuava como psiquiatra.

