Tragédia no Centro de Curitiba: Mulher é Encontrada Morta em Banheiro Público Uma mulher foi encontrada morta na noite desta quinta-feira (22), dentro do banheiro do Passeio Público,... 23/08/2024 - 13h11



Mulher é encontrada morta no banheiro do Passeio Público em Curitiba

Uma mulher foi encontrada morta na noite desta quinta-feira (22), dentro do banheiro do Passeio Público, no centro de Curitiba.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



