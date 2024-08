Tragédia no Céu: Jato Desaparece Durante Comemorações na França Durante a comemoração do 80º aniversário do desembarque das forças aliadas na costa mediterrânea da França... Ric|Do R7 16/08/2024 - 15h06 (Atualizado em 16/08/2024 - 15h06 ) ‌



Jato cai no mar durante comemoração de aniversário e piloto desaparece

Durante a comemoração do 80º aniversário do desembarque das forças aliadas na costa mediterrânea da França durante a 2ª Guerra Mundial, um jato Fouga Magister caiu no mar.

