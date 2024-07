Tragédia no Contorno Sul choca moradores de Curitiba O RIC Notícias Manhã desta quarta-feira (24) vai mostrar em detalhes um acidente entre dois carros que terminou com a morte de um... Ric|Do R7 24/07/2024 - 07h02 (Atualizado em 24/07/2024 - 07h02 ) ‌



RIC Notícias Manhã repercute morte de jovem em acidente no Contorno Sul

O RIC Notícias Manhã desta quarta-feira (24) vai mostrar em detalhes um acidente entre dois carros que terminou com a morte de um jovem, no Contorno Sul, na Cidade Industrial de Curitiba. Um idoso, que conduzia o outro veículo, é suspeito de causar o acidente. De acordo com testemunhas, ele tinha sinais de embriaguez. Assista ao vivo.

