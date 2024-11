Tragédia no Couto Pereira: torcedor do Coritiba cai da arquibancada O Balanço Geral desta segunda-feira (14) destaca a tragédia ocorrida no estádio Couto Pereira durante um jogo do Coritiba pela série... Ric|Do R7 14/10/2024 - 12h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 12h28 ) twitter

Torcedor do Coritiba cai da arquibancada no Couto Pereira; veja no Balanço Geral

O Balanço Geral desta segunda-feira (14) destaca a tragédia ocorrida no estádio Couto Pereira durante um jogo do Coritiba pela série B do Campeonato Brasileiro. O dia de festa pela vitória sobre o Amazonas virou um pesadelo após um torcedor cair do segundo anel de arquibancadas do estádio, pouco depois do fim do jogo.

