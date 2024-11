Tragédia no esporte: jovem medalhista perde a vida em acidente O adolescente Samuel Lopes, de 15 anos, foi identificado com uma das nove vítimas do acidente registrado na BR-376, em […] O post Jovem... Ric|Do R7 21/10/2024 - 13h29 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem ganhou medalha de ouro em campeonato de Remo antes de morrer em acidente

O adolescente Samuel Lopes, de 15 anos, foi identificado com uma das nove vítimas do acidente registrado na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. A van que levava e equipe de remo do projeto Remar para o Futuro, foi atingida por um contêiner na noite deste domingo (20).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jovem ganhou medalha de ouro em campeonato de Remo antes de morrer em acidente

• “Deus levou para o lado de sua mãe”, diz tia de jovem morta em acidente na BR-376

• PCPR e PF realizam operação contra grupo envolvido em sequestro e agressão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.