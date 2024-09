Tragédia no esporte: Rebecca Cheptegei perde a vida após ataque brutal A maratonista olímpica ugandense Rebecca Cheptegei, de 33 anos, morreu nesta quinta-feira (5), quatro dias após ter sido encharcada... Ric|Do R7 05/09/2024 - 13h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 13h01 ) ‌



Atleta olímpica Rebecca Cheptegei morre após ter corpo incendiado pelo namorado

A maratonista olímpica ugandense Rebecca Cheptegei, de 33 anos, morreu nesta quinta-feira (5), quatro dias após ter sido encharcada com gasolina e incendiada pelo namorado no Quênia. Conforme a imprensa queniana e ugandense, Cheptegei sofreu queimaduras em mais de 75% de seu corpo no ataque de domingo (1º).

