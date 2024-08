Tragédia no Futebol: Clubes se Unem em Homenagem a Juan Izquierdo Após o comunicado oficial da morte do jogador de futebol Juan Izquierdo, do Nacional, nesta terça-feira (... Ric|Do R7 28/08/2024 - 00h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 00h00 ) ‌



Clubes brasileiros lamentam morte de Juan Izquierdo: “Dia triste para o futebol”

Após o comunicado oficial da morte do jogador de futebol Juan Izquierdo, do Nacional, nesta terça-feira (27), vários clubes brasileiros usaram as redes sociais para homenagear o atleta e prestar condolências. Juan Izquierdo estava internado desde a última quinta-feira (22), após um mal súbito durante o jogo contra o São Paulo, em rodada válida pela Libertadores.

