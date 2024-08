Tragédia no Futebol: Juan Izquierdo Deixa Filhos Pequenos Juan Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai que morreu após desmaiar em campo contra o São Paulo, pela... Ric|Do R7 28/08/2024 - 07h31 (Atualizado em 28/08/2024 - 07h31 ) ‌



Morte de Juan Izquierdo: jogador deixa filho recém-nascido e menina de 2 anos

Juan Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai que morreu após desmaiar em campo contra o São Paulo, pela Libertadores, deixou dois filhos. O atleta era pai de uma menina de 2 anos e de um menino recém-nascido. O falecimento aconteceu na última terça-feira (27) após o jogador ficar 5 dias internado no Hospital Albert Einstein.

