Tragédia no Hospital: Paciente de 28 anos morre após ficar preso em elevador Um paciente, de 28 anos, morreu no domingo (30), após ficar preso por 16 minutos em um elevador do Hospital Municipal Salgado Filho...

Alto contraste

A+

A-

Paciente de 28 anos morre após ficar preso em elevador de hospital

Um paciente, de 28 anos, morreu no domingo (30), após ficar preso por 16 minutos em um elevador do Hospital Municipal Salgado Filho, localizado no Rio de Janeiro. Conforme o hospital, houve a queda e descarrilamento da porta do elevador da unidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Paciente de 28 anos morre após ficar preso em elevador de hospital

• Caso Ísis: polícia faz buscas em nova área pela jovem desaparecida

• Shopee lança Clube do Pet com benefícios exclusivos para usuários



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.