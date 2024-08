Tragédia no Jazz: Russell Malone Falecido Após Show no Japão O guitarrista Russell Malone morreu na sexta-feira (23), aos 60 anos, vítima de um ataque cardíaco, em Tóquio... Ric|Do R7 27/08/2024 - 14h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Guitarrista de jazz Russell Malone morre aos 60 anos após show no Japão

O guitarrista Russell Malone morreu na sexta-feira (23), aos 60 anos, vítima de um ataque cardíaco, em Tóquio, no Japão, logo após uma performance no Blue Note. O artista fazia parte de um trio com o pianista Donald Vega e o baixista Ron Carter, que comunicou sua morte por meio das redes sociais, na segunda-feira (26).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Guitarrista de jazz Russell Malone morre aos 60 anos após show no Japão

• Golfinho volta a ‘atacar sexualmente’; mergulhadores são vítimas

• Policial é preso após ser filmado agredindo mulher no PR; veja vídeo