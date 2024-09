Tragédia no Largo da Ordem: homem não resiste a ferimentos Morreu no hospital neste domingo (1º) Ivan Paulo da Cruz, homem que foi baleado ao cobrar uma dívida no Largo […] O post Homem baleado... Ric|Do R7 01/09/2024 - 09h40 (Atualizado em 01/09/2024 - 09h40 ) ‌



Homem baleado ao cobrar dívida no Largo da Ordem morre no hospital

Morreu no hospital neste domingo (1º) Ivan Paulo da Cruz, homem que foi baleado ao cobrar uma dívida no Largo da Ordem, no centro de Curitiba. Ele estava internado em estado grave.

