Tragédia no Largo da Ordem: Suspeito de Roubo é Morto em Abordagem Policial Uma dupla suspeita de cometer roubos na Feirinha do Largo da Ordem, no centro de Curitiba, foi flagrada por... Ric|Do R7 12/08/2024 - 09h15 (Atualizado em 12/08/2024 - 09h15 ) ‌



Suspeito de roubos no Largo da Ordem morre ao ser flagrado por policial do Bope

Uma dupla suspeita de cometer roubos na Feirinha do Largo da Ordem, no centro de Curitiba, foi flagrada por um policial militar de folga, neste domingo (11). O tenente do esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) identificou os rapazes e tentou a abordagem na Rua Treze de Maio.

