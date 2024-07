Tragédia no litoral catarinense: Mister morre em acidente chocante O Mister Simpatia de Joinville 2024 morreu em um acidente de trânsito no último sábado (20), no balneário Barra do Sul, no litoral... Ric|Do R7 23/07/2024 - 12h03 (Atualizado em 23/07/2024 - 12h03 ) ‌



Mister morre em acidente impressionante no litoral catarinense; vídeo

O Mister Simpatia de Joinville 2024 morreu em um acidente de trânsito no último sábado (20), no balneário Barra do Sul, no litoral norte de Santa Catarina. David Dylan Dionizio conduzia um carro da cor branca, na SC-415. Como estava em ‘zigue-zague’ na pista, o veículo chamou a atenção de outros motoristas. Uma passageira filmou o exato momento em que o automóvel do rapaz causa o acidente.

