Tragédia no Litoral: jovens atletas perdem a vida em acidente Os jovens atletas que morreram na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, em um trágico acidente registrado neste domingo […] O... Ric|Do R7 21/10/2024 - 11h48 (Atualizado em 21/10/2024 - 11h48 ) twitter

Equipe de remo morta em acidente na BR-376 fazia parte de projeto social no RS

Os jovens atletas que morreram na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, em um trágico acidente registrado neste domingo (20), faziam parte de um projeto social municipal. O projeto ‘Remar para o Futuro’ foi criado durante a gestão de Eduardo Leite como prefeito de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

