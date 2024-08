Tragédia no Mato Grosso: Netos de Empresário Estavam a Bordo do Avião Acidentado Dois netos do empresário Arni Alberto Spiering também estavam no avião que caiu nesta quinta-feira (15),... Ric|Do R7 15/08/2024 - 14h16 (Atualizado em 15/08/2024 - 14h16 ) ‌



Dois netos do empresário Arni Alberto Spiering também estavam no avião que caiu nesta quinta-feira (15), em Apiacás, na zona rural do Mato Grosso. Pelo menos cinco pessoas estavam na aeronave e todas morreram no acidente.

