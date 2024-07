Tragédia no mundo das celebridades: Ator Thommy Schiavo, o Zoinho de Pantanal, nos deixa aos 39 anos O ator Thommy Schiavo, que viveu o personagem Zoinho no remake da novela ‘Pantanal’, morreu aos 39 anos. A informação foi confirmada... Ric|Do R7 20/07/2024 - 17h03 (Atualizado em 20/07/2024 - 17h03 ) ‌



Morre ator Thommy Schiavo, o Zoinho de Pantanal, aos 39 anos

O ator Thommy Schiavo, que viveu o personagem Zoinho no remake da novela ‘Pantanal’, morreu aos 39 anos. A informação foi confirmada pelo colega de profissão Leandro Lima, que utilizou as redes sociais para se despedir do amigo. Thommy era casado e deixa uma filha de um ano.

