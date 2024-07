Tragédia no oeste de Santa Catarina: Jovem grávida perde a vida em acidente Uma jovem grávida, de 25 anos, morreu em um grave acidente na SC-157, no município de Quilombo, no oeste...

Jovem grávida morre em acidente com caminhão e carreta; marido sobreviveu

Uma jovem grávida, de 25 anos, morreu em um grave acidente na SC-157, no município de Quilombo, no oeste de Santa Catarina. Sabrina Stochero estava em um Toyota Corolla, acompanhada com o marido, quando o carro se envolveu em um acidente com um caminhão e uma carreta, na tarde desta segunda-feira (15).

