Tragédia no Oeste do Paraná: Jovem Desaparecido é Encontrado Morto Nesta quinta-feira (8), um jovem de 19 anos foi encontrado morto no Lago de Itaipu, localizado em São Miguel... Ric|Do R7 08/08/2024 - 21h26 (Atualizado em 08/08/2024 - 21h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jovem de 19 anos desaparecido é encontrado morto em lago no Oeste do PR

Nesta quinta-feira (8), um jovem de 19 anos foi encontrado morto no Lago de Itaipu, localizado em São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A vítima foi identificada como Kauan dos Reis Lima, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (1°) após sair de casa para comprar um carro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jovem de 19 anos desaparecido é encontrado morto em lago no Oeste do PR

• Repórter é indiciado por integrar organização criminosa

• Estudante é morto em tentativa de assalto, dentro de ônibus