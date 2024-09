Tragédia no Paraná: agricultor é preso por matar esposa a pauladas Um agricultor de 50 anos foi preso em flagrante suspeito de a própria esposa a pauladas, de 41, em Quedas do Iguaçu, no Oeste do Paraná... Ric|Do R7 09/09/2024 - 19h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 19h00 ) ‌



Esposa morta a pauladas no Paraná era casada com agricultor há mais de 20 anos

Um agricultor de 50 anos foi preso em flagrante suspeito de a própria esposa a pauladas, de 41, em Quedas do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na última sexta-feira (6). A vítima, que foi identificada como Solange Aparecida Stachelski, era casada com o suspeito há 23 anos.

