Tragédia no Paraná: Caminhoneiro morre carbonizado em acidente Um caminhoneiro, de 60 anos, morreu carbonizado após um caminhão carregado com óleo vegetal tombar e pegar...

Alto contraste

A+

A-

Caminhoneiro morre carbonizado em acidente no Paraná: “Saudades eternas”

Um caminhoneiro, de 60 anos, morreu carbonizado após um caminhão carregado com óleo vegetal tombar e pegar fogo na PR-487, entre Luiziana e Iretama, municípios do interior do Paraná, no final da tarde de segunda-feira (1º). A vítima foi identificada como Alfredo Vieira da Silva.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Caminhoneiro morre carbonizado em acidente no Paraná: “Saudades eternas”

• Corretores de imóveis podem zerar problema com inadimplência de inquilinos

• Imagens de apartamento onde jovem foi agredida comprovam ação violenta; vídeo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.